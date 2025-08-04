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اعتقال البلوغر المصرية "ليلى الشبح" وحبس "سوزي" و"الدونجوان"

اعتقال البلوغر المصرية "ليلى الشبح" وحبس "سوزي" و"الدونجوان"
المصرية ليلى الشبحالمصدر: منصة إكس
محمد بركة
محمد بركة
04 أغسطس 2025، 7:12 ص

شهدت حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية حاليا بحق عدد من مشاهير "البلوغرز"، بتهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة يعاقب عليها القانون"، تطورات متلاحقة في الساعات الأخيرة؛ إذ تم إلقاء القبض على "ليلى الشبح"، فيما صدرت قرارات بحبس البعض الآخر على ذمة التحقيقات.

وارتفع عدد من تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن إلى 9 مشاهير بعد القبض على آخرين في الأيام الأربعة الماضية هم: " أم مكة"، "أم سجدة"، " مداهم 777"، " شاكر دونجوان تيك توك"، "سوزي الأردنية"، "قمر الوكالة"، "علياء قمرون"، "محمد عبد العاطي".

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وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "ليلى الشبح" من داخل منزلها، حيث تم ضبطها وبحوزتها كميات من المجوهرات والذهب ومبالغ مالية بالدولار، وتواجه ليلى اتهامات تتعلق بـ "نشر مواد لا تتماشى مع القيم والتقاليد المجتمعية".

والاسم الحقيقي لها هو "ليلى محمد عبد ربه عيد"، حيث تُعد من أبرز الأسماء المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت الأنظار بقوة بعد أن تحولت من "منتجة إعلامية" إلى بلوغر، حيث تصدرت الترند مرارا بتصريحاتها الجريئة وإطلالاتها المثيرة للجدل في العديد من المناسبات الفنية والاجتماعية.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس صانع المحتوى محمد شاكر الملقب بـ "دونجوان تيك توك" وصاحب حساب "شاكر محظور" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ساعات من القبض عليه وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وكميات من مخدر "الآيس". 

وصدر قرار مماثل بحق "سوزي الأردنية" التي دافعت عن نفسها في التحقيقات، مؤكدة أنها "لم تتورط في أي فعل مناف للآداب واقتصر حضورها على القيام بإعلانات معتادة ولائقة لصالح جهات مختلفة"، على حد تعبيرها.

وكذلك دافع محمد شاكر عن نفسه، مشيرا إلى أنه "لم يخطر بباله أبدا أنه يسيء لقيم المجتمع أو يقدم محتوى خادشا للحياء، وكل ما أراده زيادة المشاهدات دون تجاوز".

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وفيما يمكن وصفه بـ"انتفاضة قانونية" اتسمت بالقوة والطابع المفاجئ، تقدم مؤخرا  32 محاميا إلى السلطات الأمنية المصرية ببلاغات ضد عدد كبير من "البلوغرز" والمؤثرين الذين ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتنوّعت الاتهامات المقدَّمة من المحامين في بلاغاتهم ضد صنّاع المحتوى بين "التعدّي على القيم المجتمعية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتأثير السلبي على النشء، والتربّح من الخارج، والاتجار بالبشر".

وشملت الاتهامات كذلك "تقديم محتوى مُخلّ، وتشويه صورة المرأة المصرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن استخدام ألفاظ خادشة للحياء".

 

 

 

 

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