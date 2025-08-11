بعد انتقادات واسعة.. نقابة الفنانين السوريين تطلق شعارا جديدا (صور)

كشفت نقابة الفنانين السوريين، عن شعار جديد لها، بعدما أثار تصميم سابق للشعار، انتقادات واسعة انتهت بسحبه والإعلان عن مسابقة تصميم فنية.

ويضم الشعار الجديد أربعة عناصر فنية بألوان مختلفة لكل عنصر، بينما يظهر اسم النقابة باللغتين العربية والإنجليزية في الأسفل.

ونشرت النقابة صورة الشعار الجديد؛ ما أثار انتقادات بعض المترقبين والمتابعين لمسابقة التصميم التي انتهت باختبار الشعار الجديد الذي وُصف بعدم الوضوح من قبل البعض بجانب نيله إعجاب الكثيرين.

ونشرت النقابة شرحاً مفصلاً لعناصر الشعار الجديد، قالت فيه إنه يمثل شكل نافذة ترمز للتواصل والانفتاح ضمن إطار يعكس تنوع الفنون بداخله.

وأضافت أن الرموز الأربعة التي تشكل النافذة، تشير إلى الموسيقى في رمزها العلوي الأيمن بلونه الأخضر، بينما يشير الرمز العلوي الأيسر بلونه البرتقالي إلى قناع الكوميديا.

وأوضحت النقابة أن الرمز السفلي الأيمن بلونه الأزرق يشير لقناع التراجيديا (الحزن)، بينما يشير الرمز الرابع بلونه الأحمر في الزاوية السفلية اليسرى، للسينما من خلال جزء من بكرة الفيلم السينمائي التقليدية الشهيرة.

والشعار الجديد من تصميم جاد جليلاتي، وهو خريج كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق عام 2020.

وفاز تصميم الشاب السوري من بين 190 تصميماً شارك أصحابها في مسابقة نقابة الفنانين التي أشرفت عليها لجنة ترأسها عميد كلية الفنون الجميلة في دمشق، الدكتور فؤاد دحدوح.

وكانت النقابة كشفت مطلع الشهر الماضي عن شعار جديد، يضم مجموعة ألوان ترمز للعلم السوري الحالي بجانب رموز فنية متداخلة ترمز للموسيقا والمسرح، بدلاً من شعارها القديم المؤلف من حرفين عريضين متجاورين، هما النون والقاف، وفي وسطهما تظهر رموز فنية للسينما والمسرح.

ولكن النقابة تراجعت عن ذلك الشعار، وأعلنت عن مسابقة لتصميم شعار آخر بعد أن واجهت انتقادات ممثلين وموسيقيين ومخرجين وفنانين سوريين من مختلف التخصصات، تركزت حول تداخل عناصره وعدم وضوحها وافتقاده للقيمة الفنية وفق بعض الانتقادات.

وتسلم مجلس إدارة النقابة الجديد برئاسة الفنان مازن الناطور، مهامه قبل أشهر بدلاً من مجلسها القديم برئاسة الفنان محسن غازي، والذي جرى انتخابه في حقبة النظام السابق الذي سقط حكمه في ديسمبر الماضي.