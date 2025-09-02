تركتها أمها لساعات.. وفاة طفلة في سيارة حارّة بدون تكييف

اتهمت السلطات الأمريكية امرأة تُدعى فانيسا إسكيفيل، تبلغ من العمر 27 عامًا، بارتكاب جريمة قتل بعد أن تركت طفلتها البالغة 15 شهرًا داخل سيارة ساخنة دون تكييف، لأكثر من ساعتين، مما أدى إلى وفاتها.

وبحسب بيان صادر عن شرطة فريسكو، فإن إسكيفيل وصلت إلى مقر عملها في تكساس يوم 16 أغسطس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وركنت سيارتها بينما كانت درجات الحرارة الخارجية تتجاوز 36 درجة مئوية.

وتركت الطفلة في السيارة رغم علمها بأن نظام التكييف فيها لا يعمل.

ونُقلت الطفلة لاحقًا إلى مستشفى "ميديكال سيتي بلانو"، حيث أُعلنت وفاتها، وتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الأم بعد أربعة أيام من الحادثة.

ويقول المحققون إنهم وجدوا أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن ما حدث كان نتيجة إهمال متعمد، وليس حادثًا عرضيًا، مما يُصنف الواقعة كجريمة قتل وفق القانون المحلي.

وتواجه إسكيفيل حاليًا احتمال الحكم عليها بالسجن مدى الحياة في حال إدانتها.