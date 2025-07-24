الجزائر.. مصرع وإصابة 25 شخصا في حادث تصادم مروع (صور)

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير مروّع وقع صباح اليوم الخميس بولاية البيض غربي الجزائر، بحسب ما أعلنت مصالح الحماية المدنية في حصيلة أولية.

وأوضحت مديرية الحماية المدنية في بيان رسمي أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 47، قرب محور الدوران بجوار المركز الجامعي في بلدية ودائرة البيض، نتيجة تصادم تسلسلي عنيف بين حافلتين لنقل المسافرين، وشاحنة نصف مقطورة، وسيارة أجرة.

وفور وقوع الحادث، هرعت وحدات الإسعاف والتدخل السريع إلى الموقع، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والإجلاء، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتقديم العناية اللازمة للمصابين.

وتم نقل الجرحى إلى عدد من مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين باشرت الجهات الأمنية تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث، الذي أعاد ملف السلامة المرورية إلى الواجهة في الجزائر.

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وأثار الحادث حالة من الحزن والتفاعل الواسع في البلاد، حيث قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.