بعد غياب 4 أيام.. مسلسل "كتالوج" يعود لصدارة "نتفليكس"

عاد مسلسل كتالوج لصدارة قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "نتفليكس"، وذلك بعد غياب دام 4 أيام بسبب تغير ترتيب المراكز الثلاثة الأولى للقائمة.

وأعادت "نتفليكس" ترتيب المسلسلات الأكثر مشاهدة وجاء في مقدمتها كتالوج، وفي المركز الثاني المسلسل الكوري الشهير squid game، بينما احتل المركز الثالث المسلسل الأمريكي untamed.

واستطاع مسلسل كتالوج منذ بداية عرضه يوم 17 يوليو أن يخلق حالة من الجدل؛ بسبب قصته المميزة وقدرته على تجسيد واقع حقيقي لمس قلوب عدد كبير من الجمهور، حيث تميز أداء النجوم بالسلاسة التي جعلت المواقف التي يقدموها تتشابة مع مواقف حياتيه عاشها الكثير.

وتضمن العمل أيضا في مضمونة العديد من الرسائل من أجل حياة أفضل، أبرزها وأهمها مناقشة علاقة الأب بالأبناء، وكان هناك تأكيد واضح ومباشر على ضرورة تواجد الأب في حياة الأبناء ومشاركتهم الأنشطة المختلفة التي يمارسوها لتقوية الروابط بينهما، خاصة وأن دور الأب لا يقل أهمية عن دور الأم.

أخبار ذات علاقة "كتالوج" يتصدر المشاهدات برؤية اجتماعية ورسالة إنسانية مؤثرة

ومسلسل "كتالوج" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة، تدور أحداثه في 8 حلقات فقط، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية.

ويشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجَّلتها "أمينة" قبل وفاتها، تتضمَّن نصائح حول تربية الأطفال؛ لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

والعمل من بطولة: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، والطفلة ريتال عبد العزيز. وهو من إنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.