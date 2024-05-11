السعودية.. حظر منتج مايونيز إثر تسمم جماعي

أعلنت السعودية، السبت، سحب منتج مايونيز شهير من الأسواق والمطاعم في المملكة، بعد اكتشاف تلوثه بنوع من البكتريا، وارتباطه بحادثة تسمم تسببت قبل أيام بإصابة العشرات، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في بيان، إن إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها هيئة الغذاء والدواء، أظهرت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM) بمنتجات المنشأة الغذائية المشار إليها.

وأضافت الوزارة أنها قامت بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقاً، بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" في مدينة الرياض مؤخراً، وقررت إيقاف توزيع منتج المايونيز وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة.

كما شملت الإجراءات إيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية، وسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.