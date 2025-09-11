ظاهرة نادرة في سماء مكة المكرمة.. تعامد القمر الأحدب على الكعبة

تشهد سماء مكة المكرمة، فجر يوم الجمعة القادم، ظاهرة فلكية نادرة، حيث يتعامد القمر الأحدب المتناقص فوق الكعبة المشرفة، مما يجمع بين الدقة العلمية وروعة المشهد البصري، ويبرز التناغم بين حركة الأجرام السماوية والمواقع الأرضية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ظاهرة التعامد تُعتبر طريقة علمية تؤكد صحة الحسابات الخاصة بحركة القمر، مما يجعل تحديد موقعه دقيقًا للغاية، كما تتيح هذه الظاهرة إمكانية تحديد اتجاه القبلة بسهولة من مناطق مختلفة حول العالم.

وتُعد هذه الظاهرة فرصة مميزة للزوار والمصلين لمشاهدة القمر في مشهد فريد وجميل، بينما تمثل اختبارًا عمليًّا للنماذج الفلكية الدقيقة بالنسبة للفلكيين، الذين يستطيعون من خلالها مقارنة التوقعات الرياضية بالرصد الحقيقي، وتحليل الزوايا والارتفاعات، ومدى دقة الحسابات الفلكية.



