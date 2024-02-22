في ظاهرة فريدة.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس في مصر
شهد وجه تمثال الملك رمسيس الثاني الشهير جنوبي مصر، الخميس، تعامد أشعة الشمس، في ظاهرة فريدة لا تتكرر إلا مرتين في العام.
وأفادت صحيفة الأهرام المصرية، أن "معبد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان شهد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بحضور 4100 سائح أجنبي وزائر مصري".
وأضافت: "اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى منصة قدس الأقداس، وذلك في تمام الساعة 6:17 دقيقة من صباح الخميس (4:17 ت.غ)، واستمرت لمدة 20 دقيقة".
وشارك في إحياء تلك الظاهرة "17 فرقة فنون شعبية محلية ودولية، وفرقة باليه أكاديمية الفنون لعروضها الفنية والثقافية والتراثية أمام المعبد قبل وأثناء وبعد حدوث التعامد".
وتتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (الذي حكم مصر بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد) وتحديدا يوم 22 فبراير/ شباط و22 أكتوبر/ تشرين الأول، وهي ظاهرة اكتشفتها الإنجليزية إميليا إدواردز والفريق المرافق لها عام 1874، وسجلتها في كتابها المنشور عام 1899 (ألف ميل فوق النيل).
واكتشف معبد أبو سمبل الذي يشهد الظاهرة، الرحالة الألماني بورخاردت عام 1813، و أزاح التراب عنه كاملا المغامر الإيطالي جيوفاني بلزوني عام 1817.