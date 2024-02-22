في ظاهرة فريدة.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس في مصر

شهد وجه تمثال الملك رمسيس الثاني الشهير جنوبي مصر، الخميس، تعامد أشعة الشمس، في ظاهرة فريدة لا تتكرر إلا مرتين في العام.

وأفادت صحيفة الأهرام المصرية، أن "معبد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان شهد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بحضور 4100 سائح أجنبي وزائر مصري".

وأضافت: "اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى منصة قدس الأقداس، وذلك في تمام الساعة 6:17 دقيقة من صباح الخميس (4:17 ت.غ)، واستمرت لمدة 20 دقيقة".