مستجدات الوضع الصحي للفنان خالد المظفر بعد جلطة مفاجئة على المسرح

شهدت الحالة الصحية للفنان الكويتي خالد المظفر تطورات إيجابية بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة أثناء مشاركته في العرض المسرحي "ملك المسرح" على مسرح محمد العلي بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأثارت الواقعة قلقًا واسعًا بين الأوساط الفنية والجماهيرية، لا سيما أن الحادثة وقعت أمام الجمهور، ما استدعى تدخلًا طبيًا فوريًا، وسط حالة من الصدمة والتعاطف لدى الجمهور والمتابعين، بعد سقوطه على المسرح بشكل مفاجئ، وتوقف العرض واستدعاء فرق الطوارئ.

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وفي أول خطوة لطمأنة جمهوره، أكد المظفر تحسن وضعه الصحي بإعادة نشر مقطع فيديو للفنان طارق العلي، معبرًا عن امتنانه له، وقال: "أبو محمد، الفنان الكبير طارق العلي، أستاذي وأخوي الكبير، وقف معاي من أول خطوة وكان سندًا وفرحة في كل عمل جمعنا. لك مني كل الوفاء والتقدير يا بو محمد".

وبحسب تقارير إعلامية، فقد نُقل المظفر بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الرياض، عقب سقوطه على المسرح، حيث خضع لسلسلة من الفحوص الطبية العاجلة التي أكدت إصابته بجلطة دماغية.

ورغم أنه موصى طبيًا بضرورة التوقف عن النشاط الفني، أصر المظفر على إكمال العرض المسرحي، فيما أفادت مصادر طبية أنه يتلقى رعاية دقيقة تشمل متابعة وضعه العصبي واللغوي، مشيرة إلى أن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، برغم القلق من مضاعفات محتملة.

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وتُشير المعلومات الطبية إلى أن الفنان خالد المظفر عانى في الأيام التي سبقت الحادثة، التهابات حادة في أوتار يده اليُمنى، إضافة إلى رعشة ملحوظة في أطرافه، تلك المؤشرات التي لم تؤخذ على محمل الخطورة في حينها، كانت سببًا رئيسًا في سقوطه على المسرح وإصابته بجلطة دماغية، أثرت بشكل مباشر على مقدرته في النطق أو الحركة.