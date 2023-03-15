احتمال فشله 50%.. إيلون ماسك يصدم متابعي إطلاق صاروخ "ستارشيب"
ينتظر العالم أجمع إطلاق صاروخ "ستارشيب" Starship الذي تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاقه خلال الأسابيع القادمة، لكن مدير الشركة إيلون ماسك صدم متابعيه بالتلميح إلى احتمالية فشل إطلاق الصاروخ.
وتبلغ تكلفة صاروخ "ستارشيب" 3 مليارات دولار، وهو مصمم للذهاب إلى المريخ، ومن المقرر إطلاقه إلى المدار لأول مرة قريبا، لكن ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، ألمح إلى عدم ثقته في وصول الصاروخ إلى المدار.
وقال ماسك عن الصاروخ: "لا أقول إنه سيصل إلى المدار، لكنني أضمن أن يكون الإطلاق مثيرا"، قبل أن يضيف: "لن يكون حدثا مملًا!"، وقال خلال مقابلة في مؤتمر "مورغان ستانلي" الأسبوع الماضي: "أعتقد أن لديه فرصة تبلغ حوالي 50% في الوصول إلى المدار".
وعلى الرغم من أن ماسك لم يقل على وجه التحديد إن الصاروخ سينفجر، إلا أن تاريخ رحلات "سبيس إكس" التجريبية دون المدارية يشير إلى أن الفشل في الوصول إلى المدار غالبا ما ينتج عن الانفجار.
وقال ماسك، إذا لم تنجح محاولة الإطلاق المدارية الأولى، فستعمل شركة "سبيس إكس" على بناء العديد من صواريخ "ستارشيب"، موضحا أنه بشكل عام يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 80% أن يصل أحدها إلى المدار قبل نهاية العام.
وتهدف المهمة إلى إطلاق الصاروخ بنجاح ليقوم بدورة كاملة حول الأرض قبل أن يهبط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي، الأمر الذي سيكون بمثابة مرحلة فاصلة في طموح الملياردير الذي يأمل في نقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ يوما ما.