احتمال فشله 50%.. إيلون ماسك يصدم متابعي إطلاق صاروخ "ستارشيب"

وتبلغ تكلفة صاروخ "ستارشيب" 3 مليارات دولار، وهو مصمم للذهاب إلى المريخ، ومن المقرر إطلاقه إلى المدار لأول مرة قريبا، لكن ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، ألمح إلى عدم ثقته في وصول الصاروخ إلى المدار.

وقال ماسك عن الصاروخ: "لا أقول إنه سيصل إلى المدار، لكنني أضمن أن يكون الإطلاق مثيرا"، قبل أن يضيف: "لن يكون حدثا مملًا!"، وقال خلال مقابلة في مؤتمر "مورغان ستانلي" الأسبوع الماضي: "أعتقد أن لديه فرصة تبلغ حوالي 50% في الوصول إلى المدار".