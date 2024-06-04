مصدر مقرب من تامر حسني يكشف تطورات وضعه الصحي
أكد مصدر مقرب من الفنان المصري تامر حسني، تعرض الأخير لوعكة صحية صباح اليوم الثلاثاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالعاصمة القاهرة.
وأشار المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن تامر حسني أجرى فحوصات وصور أشعة للاطمئنان على حالته الصحية، لافتًا إلى أنه غادر المستشفى إلى منزله بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى.
ولم يكشف المصدر تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها تامر حسني، مشيرًا إلى أنها بسيطة وأن حالته الآن جيدة.
وتأتي أزمة تامر حسني الصحية، بعد ساعات من قراره التكفل بنفقات علاج المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بعد إصابته بانسداد الشريان التاجي، ما نتج عنه تضرر صمام القلب، حيث من المقرر أن يغادر إمام إلى فرنسا، خلال الأيام المقبلة، لاستكمال العلاج.
وكان المنتج سعيد إمام، أصدر بيانا صحفيا وجه فيه الشكر لتامر حسني لمساندته ودعمه له، حيث تجمع بينهما علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة.
وذكر إمام أن تامر حسني، تواصل معه فور علمه بتفاصيل حالته الصحية، حيث أكد له، تحمل كافة النفقات المالية لعلاجه.