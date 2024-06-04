مصدر مقرب من تامر حسني يكشف تطورات وضعه الصحي

أكد مصدر مقرب من الفنان المصري تامر حسني، تعرض الأخير لوعكة صحية صباح اليوم الثلاثاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالعاصمة القاهرة.

وأشار المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن تامر حسني أجرى فحوصات وصور أشعة للاطمئنان على حالته الصحية، لافتًا إلى أنه غادر المستشفى إلى منزله بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى.

ولم يكشف المصدر تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها تامر حسني، مشيرًا إلى أنها بسيطة وأن حالته الآن جيدة.