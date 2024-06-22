تامر عاشور يدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دخل الفنان المصري تامر عاشور على خط الأزمة التي نشبت مجددًا بين الفنان حسام حبيب وأسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ دافع عن أسرة شيرين، مشيرًا إلى أن أهل شيرين بعيدون عنها منذ 3 سنوات، ولم يتدخلوا في أي شيء يعنيها.
وكانت تسريبات صوتية للفنان حسام حبيب تم تداولها على نطاق واسع، اتهم خلالها أهل شيرين بأذيتها، وبأنهم السبب في الأزمة المشتعلة بينها وبين شركة روتانا.
وقال تامر عاشور في تدوينة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "كل إللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب إنه مفيش كلمة واحدة بس من إللي اتقالت وانتشرت، صح أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخيها.. أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها".
وأضاف: "أهل شيرين ما ظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة.. أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها إللي يشيلوها من على الأرض شيل".
وواصل عاشور: "يارب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل.. هي أطيب منهم كلهم، وهمه إللي وقعوها في كل مشاكلها، أنت بمن حولك لو إللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس إللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة".
واستكمل: "أنا أكلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخيها، وكان لازم أقول الكلام ده، علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من إللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة.. أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان أوي.. بالعقل".
وكان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين قد أصدر بيانًا صحفيًا ردًا على تسريبات حسام حبيب، مشيرًا إلى أن كل ما جاء في التسريبات كذب وافتراء.