تامر عاشور يدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب‎

دخل الفنان المصري تامر عاشور على خط الأزمة التي نشبت مجددًا بين الفنان حسام حبيب وأسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ دافع عن أسرة شيرين، مشيرًا إلى أن أهل شيرين بعيدون عنها منذ 3 سنوات، ولم يتدخلوا في أي شيء يعنيها.

وكانت تسريبات صوتية للفنان حسام حبيب تم تداولها على نطاق واسع، اتهم خلالها أهل شيرين بأذيتها، وبأنهم السبب في الأزمة المشتعلة بينها وبين شركة روتانا.

وقال تامر عاشور في تدوينة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "كل إللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب إنه مفيش كلمة واحدة بس من إللي اتقالت وانتشرت، صح أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخيها.. أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها".