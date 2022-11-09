وفاة رجل صناعة السيارات المصري رؤوف غبور

أعلنت شركة جي بي أوتو المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس مجلس إدارتها رؤوف غبور، أحد أبرز العاملين بصناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم الشركة لبعض الوقت قبل أن تعود وتستأنف حركة التداول بعد تلقي بيان من الشركة يفيد بتسيير مجلس الإدارة لأعمال الشركة من خلال العضو المنتدب نادر غبور لحين اختيار رئيس مجلس إدارة جديد.

وكان غبور الذي ينتمي إلى عائلة زاخرة برجال الأعمال قد أصدر في يوليو تموز الماضي سيرته الذاتية في كتاب بعنوان (مذكرات رؤوف غبور.. خبرات ووصايا) عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.

وسرد في كتابه كيف بدأ مشواره مع التجارة في عمر السابعة حتى امتلك واحدة من أكبر شركات السيارات في مصر وهي شركة (جي بي أوتو).

وتنوعت أنشطة شركاته التي بدأ تأسيسها عام 1985 بين تصنيع وتجميع سيارات الركوب وحافلات النقل والإطارات وحصلت على حقوق بيع وتوزيع منتجات بعض من كبرى الشركات داخل مصر مثل هيونداي الكورية ومازدا اليابانية وشيري الصينية.