لغز عمره 300 عام.. الكشف عن سر مومياء "حورية البحر" في اليابان

وكان أخضع الباحثون "حورية البحر" للعديد من الاختبارات على مدار العام الماضي، لتحديد ما إذا كانت مخلوقًا عضويًّا أم لا، باستخدام الأشعة المقطعية وغيرها من الاختبارات عالية التقنية.

واكتشف الباحثون أن هذه الحورية مصنَّعة بالكامل، ولم يتبين وجود أي دليل على وجود هيكل عظمي، بدلا من ذلك، فهي مصنوعة من الورق والقماش والقطن.

وينتمي النصف السفلي من جسم هذا المخلوق بالفعل إلى ذيل سمكة أو زعنفة، ويعتقد العلماء أنه تمت إضافته من قبل الشخص الذي قام بإنشاء الحورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم أخذ الفك والأسنان من سمكة أيضًا، إلا أن الشعر الوبري الموجود على الرأس فهو مأخوذ من حيوان ثديي.