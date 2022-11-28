من هو الشاعر اليمني الراحل عبدالعزيز المقالح؟

توفي، اليوم الإثنين، الشاعر اليمني البارز الدكتور عبدالعزيز المقالح، عن عمر ناهز 85 عاما، في العاصمة صنعاء بعد صراع مع المرض.

ونعى مسؤولون حكوميون وأدباء الأديب والشاعر البارز الذي ولد في العام 1937، وشغل مناصب حكومية وإدارية متعددة، بينها رئيس جامعة صنعاء، أكبر جامعات اليمن، وله عشرات المؤلفات.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة اليمنية، في بيان نعيها للراحل المقالح: "في لحظة متشحة بالسواد، وظرف متلبس بالظلمة، ووطننا اليمني الحبيب يمرُّ بأصعبِ مُنحنياته التاريخية، يغادر دنيانا هذه الهامة الفكرية والأدبية السامقة الدكتور عبدالعزيز المقالح الذي خلد اسمه عميقاً في التاريخ بإنجازاته الكبيرة والمتنوعة، وقد انتمى إلى اليمن فكراً وروحاً وهوية، مخلفاً آلاف التلاميذ الأوفياء، الذين يواصلون مسيرته اليوم في مختلف مناطق اليمن، كما هو الشأن مع صديقه ورفيق دربه الأديب والشاعر الكبير عبدالله البردوني".

وأضاف البيان: "يُعتبر الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح من أبرز الأكاديميين اليمنيين من جيل الرواد، خاصة، بترؤسه لجامعة صنعاء، بين 1982 و2001، ورئاسته لمركز البحوث والدراسات اليمنية التابع لها، وأيضا رئاسته للمجمع اللغوي اليمني، وعضويته في المجمعين اللغويين، بالقاهرة ودمشق، ومؤخرا مستشاراً ثقافياً في رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى وفاته يرحمه الله".