"وسط البلد" تشعل انطلاقة "مهرجان القلعة الدولي" في القاهرة

بمزيج من الأغاني الطربية الأصيلة والموسيقى الحديثة الرشيقة انطلقت، الجمعة، الدورة الثالثة والثلاثون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في القاهرة، بحسب وكالة "رويترز".

المهرجان الذي تحتضنه قلعة صلاح الدين التاريخية من أبرز الفعاليات الصيفية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنويا خارج قاعاتها الفاخرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويجذب سنويا عشرات الآلاف من الزائرين.

أحيت الجزء الأول من حفل الافتتاح على مسرح المحكى مجموعة من فناني دار الأوبرا ممن تغنوا بأعمال كبار المطربين الراحلين أمثال سيد مكاوي وعبد الحليم حافظ وصباح ووردة ومحمد العزبي بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت يقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وجاء الجزء الثاني من الافتتاح أكثر حيوية وتفاعلا من الحاضرين مع فريق "وسط البلد" الذي قدم مجموعة من أغانيه المعروفة منها (آه يا لالالي ومجنون والجارية والسلطان وقربيلي ونفسي أحبك).

ويمتد برنامج المهرجان إلى 23 أغسطس/ آب يشمل سهرات غنائية لعدد من الفنانين منهم مدحت صالح وعلي الحجار وإيهاب توفيق وهشام عباس وأحمد جمال.

ويقدم المغني خالد سليم حفله غدا السبت على مسرح المحكى تسبقه فقرة موسيقية لفنان الإيقاع سعيد الأرتيست بمشاركة 55 طالبا من فصل الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب وفرقة الإيقاعات الشرقية.

وفي اليوم التالي يلتقي جمهور المهرجان مع المنشد ياسين التهامي كما يقام حفل للموسيقار عمرو سليم وفرقته.

وقال وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو عن المهرجان "هنا تتجاور أصوات الطرب الأصيل مع نغمات الموسيقى الحديثة، هنا تمتزج روائع الإنشاد الروحي بالتجارب الشبابية المبدعة، في لوحة فنية بديعة تجسد ثراء المشهد الموسيقي المصري وقدرته على الجمع بين التراث ونبض التجديد".

وكرم المهرجان في الافتتاح اليوم 12 شخصية أثرت الساحة الفنية من بينها الموسيقار هاني شنودة وعازف العود حسين صابر وعازف الإيقاع محسن الصواف والمطرب إيهاب توفيق.