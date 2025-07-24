"كتالوج" يتصدر المشاهدات برؤية اجتماعية ورسالة إنسانية مؤثرة

استطاع مسلسل "كتالوج" لمحمد فراج وريهام عبد الغفور أن يصبح حديث الجمهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتصدر قوائم البحث في العديد من البلدان العربية، وذلك بعدما قدّم حالة اجتماعية مميزة مست القلوب.

وأكد الناقد طارق الشناوي أن من أهم عوامل نجاح هذا العمل هو الجانب الإنساني الذي تم التركيز عليه، موضحًا أن المشاعر التي اهتم بها أبطال العمل حقيقية، وتعبّر عن الواقع بشكل كبير.

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وأشار الشناوي لـ"إرم نيوز" إلى أن العمل يحمل رسالة مهمة لكل أب؛ حيث عزز قيمة الأبوة وحاول تغيير الصورة النمطية المعروفة عن الأب، وأن دوره مقتصر على العمل لتوفير الاحتياجات المادية، لكن في الحقيقة فإن الساعات التي يقضيها مع أبنائه لها تأثير ساحر على حالتهم.

وأبدى طارق الشناوي إعجابه بأبطال العمل وبأدائهم الراقي السلس، وأشار إلى أن الكيمياء بين ريهام عبد الغفور وفراج أضافت مصداقية كبيرة للعمل، بالإضافة إلى أداء الأطفال الذي تميز بالتلقائية، إذ استطاعوا التعبير عن حالة الأطفال الذين فقدوا أمهم بطريقة سلسة.

وأضاف أن ظهور بعض ضيوف الشرف مثل حنان مطاوع وعمرو يوسف وأمينة خليل وجيلان علاء أعطى قيمة إضافية للعمل، وذلك لأن دورهم كان مؤثرًا في السياق الدرامي، وحملت أدوارهم رسائل إيجابية تتعلق بتربية الأبناء وصداقتهم في المراحل العمرية الصغيرة.

ومسلسل "كتالوج" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور)، بعد أن كان بعيدًا عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجزًا عن التواصل معهما.

ويشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال؛ لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، وتعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.

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وفي قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة.

وبعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراك متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية.

والعمل من بطولة محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.