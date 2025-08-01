لحظة مرعبة.. تمساح ضخم يفاجئ سائقاً من تحت سيارته (فيديو)

شهد أحد معابر المياه في الإقليم الشمالي لأستراليا لحظة مرعبة عندما ظهر تمساح ضخم من تحت سيارة رباعية الدفع كانت تحاول اجتياز معبر غمرته المياه.

وأظهر مقطع فيديو صادم، صوّره ماتيو ماستراتيسي، لحظة اندفاع التمساح من تحت سيارة "تويوتا هايلوكس" سوداء اللون أثناء عبورها معبر كاهيلز في متنزه كاكادو الوطني، ظهر يوم الأحد.

وكان ماستراتيسي قد توقف بسيارته عند طرف المعبر بانتظار انحسار المد، قبل أن يشاهد المركبة تحاول العبور.

وأوضح ماستراتيسي لصحيفة "ديلي ميل أستراليا"، أن التمساح لم يكن مرئيًا بسبب ارتفاع منسوب المياه، مضيفًا أن الزاحف الضخم علّق لفترة وجيزة تحت المركبة قبل أن يتمكن من التحرر.

وأظهر الفيديو الفكّ الهائل للتمساح يبرز من الإطارات الخلفية بينما كانت السيارة تتقدم بصعوبة وسط المياه.

وتمكّن السائق من التقدم بحذر إلى حافة المعبر قبل أن يتراجع قليلًا، مما أتاح للتمساح فرصة الانسحاب والسباحة بعيدًا. وأكد ماستراتيسي أن السائق لم يكن على دراية بوجود التمساح، وأنه تصرف بحكمة بعدم التوقف وسط المعبر، وهو ما جنّبه خطر انجراف المركبة.

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وأشار إلى أن التمساح بدا "منزعجًا" لكنه لم يُصب بأذى، مضيفًا أنه شاهده لاحقًا مستلقيًا بهدوء قرب المعبر.

وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة عبر منصات التواصل، وأثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين عبّر بعضهم عن قلقهم على التمساح، فيما علّق آخرون بروح الدعابة على غرابة الموقف.

ويُعد معبر كاهيلز من المناطق المعروفة بكثافة التماسيح خلال المد العالي، نتيجة وفرة الأسماك التي تجذبها تيارات المياه العكسية.