تعاني آلاماً شديدة.. محمود سعد يكشف تطورات أزمة أنغام الصحية

كشف الإعلامي المصري محمود سعد، الأحد، مستجدات الحالة الصحية لمواطنته الفنانة أنغام، بعد أن خضعت لعملية عبر المنظار.

وقال سعد عبر "فيسبوك" مطمئناً الجمهور: "باتطمن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد".

وأضاف: "هي هتكون في المستشفى لآخر الاسبوع ان شاء الله فادعولها حتى تعبر هذه الازمة الصحية العنيفة".

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وفي وقت سابق، كشف سعد، عبر مقطع فيديو، أن أنغام فوضته بالحديث حول تطورات حالتها الصحية من أجل طمأنة جمهورها.

وكان سعد قد أعرب عن قلقه من عدم ردّ أنغام على اتصالاته، لتعود لاحقًا وتطمئنه بنفسها وتطلب منه نقل الحقيقة، في ظل انتشار الشائعات.

وأوضح سعد أن أنغام خضعت لعملية دقيقة عبر المنظار من خلال الفم، لاستئصال كيس دهني حميد كبير الحجم من البنكرياس.