هل تُعاد التحقيقات في قضية قاتل نيرة أشرف رغم حكم إعدامه النهائي؟

وأوضح عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "القانون يكفل للمتهم التقدم بالتماس على الحكم رغم تأييده من محكمة النقض، وذلك وفقًا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تكفل ذلك".



ولفت إلى أنه "لا بُد أن يُقدِم المتهم مع الالتماس دليلًا ماديًا ملموسًا يُثبت البراءة، ومن ثم يبدأ فحص الدليل المُقدَّم، ومعرفة ما إذا كان يؤكد براءة المتهم أم لا، ثم يصدر القرار".

وأشار إلى أنه "يحق للنائب العام رفض الالتماس المقدم مباشرة حال عدم تقديم دليل وفقًا لما نص عليه القانون"، مشيرًا إلى أن "فتح التحقيقات في تلك القضية (مقتل نيرة أشرف) غير وارد بالمرة".