هل تُعاد التحقيقات في قضية قاتل نيرة أشرف رغم حكم إعدامه النهائي؟
تدور تساؤلات حول إمكانية فتح التحقيقات من جديد في قضية مقتل الشابة المصرية نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة" رغم صدور حكم نهائي بإعدام المتهم.
وجاءت التساؤلات بعد إعلان محامي محمد عادل قاتل "نيرة" التقدم ببلاغ للنائب العام المصري لفتح التحقيق من جديد في القضية.
من جهته، قال محامي أسرة "نيرة"، خالد عبدالرحمن، إنه من حق دفاع المتهم التقدم بالتماس للنائب العام لإعادة النظر في أوراق القضية.
وأوضح عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "القانون يكفل للمتهم التقدم بالتماس على الحكم رغم تأييده من محكمة النقض، وذلك وفقًا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تكفل ذلك".
ولفت إلى أنه "لا بُد أن يُقدِم المتهم مع الالتماس دليلًا ماديًا ملموسًا يُثبت البراءة، ومن ثم يبدأ فحص الدليل المُقدَّم، ومعرفة ما إذا كان يؤكد براءة المتهم أم لا، ثم يصدر القرار".
وأشار إلى أنه "يحق للنائب العام رفض الالتماس المقدم مباشرة حال عدم تقديم دليل وفقًا لما نص عليه القانون"، مشيرًا إلى أن "فتح التحقيقات في تلك القضية (مقتل نيرة أشرف) غير وارد بالمرة".
وحول تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل، أشار عبدالرحمن، إلى أن "هناك إجراءات لا بُد أن تتم بعد صدور الحكم، بخروج الحيثيات، وإعلان أهلية المتهم بموعد التنفيذ لتسلّم الجثمان، والعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه".
وكان دفاع محمد عادل، قاتل "نيرة"، قد أعلن أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق جديد في القضية بعد صدور حكم بالإعدام من محكمة الجنايات، وتأييد الحكم في محكمة النقض.
وقال إن المتهم يريد الإدلاء بأقوال جديدة في القضية، مشيرًا إلى انتظار صدور حيثيات الحكم برفض الطعن، وسيتم التقدم فور إيداع الأسباب للنائب العام لفتح تحقيق جديد بالقضية لظهور أدلة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم، ومن شأنها قبول الالتماس.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أيَّدت حكم الجنايات الذي يقضي بالإعدام شنقًا لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة"، أمام بوابة الجامعة.