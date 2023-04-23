"بلا كهرباء".. مهرجان كان قد يقام في الظلام

هددت إحدى أكبر النقابات في فرنسا بإغراق مهرجان كان السينمائي في الظلام، وذلك في دورته السادسة والسبعين التي تقام شهر مايو أيار القادم.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن نقابة عمال الطاقة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة الفرنسية للعمل "سي جي تي"، قولها في بيان: "في مايو، افعلوا ما تريدون! (لكن فعاليات) مهرجان كان السينمائي وجائزة موناكو الكبرى (فورمولا 1) ودورة رولان غاروس (للتنس) ومهرجان أفينيون (المسرحي) يمكن أن تقام في الظلام".

ويأتي ذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة على تعديلات في نظام التقاعد الفرنسي.