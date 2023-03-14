اكتشاف مقبرة ومذبح عمره 1800 عام تحت جامعة بريطانية

كشفت عملية تنقيب أثرية في بريطانيا، قادتها الخدمات الأثرية بجامعة ليستر، عن ضريح روماني أسفل مقبرة إضافة للعديد من القطع الفخارية والعملات المعدنية الرومانية.

واكتشف فريق البحث قبو مبنى رومانيًا وحجر مذبح عمره 1800 عام أثناء التنقيب، ما يشير إلى وجود ضريح أو غرفة كانت تجرى فيها طقوس العبادة.

ويُعتقد أن القبو - الذي يقع الآن على بعد حوالي 10 أقدام (ثلاثة أمتار) تحت الأرض - يحتوي على أرضية خرسانية وجدران حجرية، مع طلاء مزخرف.

وكشفت الحفريات أيضًا عن أدلة نادرة من الفترة الأنجلوسكسونية، بما في ذلك أول عملة من تلك الفترة تم العثور عليها في المدينة منذ 20 عامًا وربما أول دليل على مبنى من العصر في ذلك الجزء من المدينة.