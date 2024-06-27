في سابقة بالعراق.. مقاضاة طفل بعد اعتدائه على مدرسه

أعلن وزير التربية والتعليم العراقي، إبراهيم الجبوري، مقاضاة طالب في السادس الإعدادي، بسبب اعتدائه بالضرب على أحد المدرسين، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

ووقعت الحادثة في محافظة بابل، حيث تعرض المدرس، وهو معاون مدير إحدى المدارس، لاعتداء من أحد الطلبة، ممن كانوا يقومون بالغش خلال أحد الامتحانات، وإثر حادثة الاعتداء جرى نقل المعلم إلى مستشفى الحلة المركزي لتلقي العلاج.

وكشفت إدارة المستشفى أن المدرس، ويدعى حسين ربيع، أصيب بارتجاج في المخ وكدمات في منطقة الرأس والجسد وهو في حالة غير مستقرة.