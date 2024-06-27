في سابقة بالعراق.. مقاضاة طفل بعد اعتدائه على مدرسه
أعلن وزير التربية والتعليم العراقي، إبراهيم الجبوري، مقاضاة طالب في السادس الإعدادي، بسبب اعتدائه بالضرب على أحد المدرسين، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.
ووقعت الحادثة في محافظة بابل، حيث تعرض المدرس، وهو معاون مدير إحدى المدارس، لاعتداء من أحد الطلبة، ممن كانوا يقومون بالغش خلال أحد الامتحانات، وإثر حادثة الاعتداء جرى نقل المعلم إلى مستشفى الحلة المركزي لتلقي العلاج.
وكشفت إدارة المستشفى أن المدرس، ويدعى حسين ربيع، أصيب بارتجاج في المخ وكدمات في منطقة الرأس والجسد وهو في حالة غير مستقرة.
بدورها، قالت وزارة التربية في بيان صحفي إن وفدًا من الوزارة "توجه إلى محافظة بابل للاطمئنان على صحة المدرس حسين ربيع، الذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات نُقِل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأكدت الوزارة على أهمية توفير الحماية القصوى للمعلم والمدرس وتحويل القضية إلى الجهات القانونية في الوزارة للاقتصاص من المعتدي للحد من مثل هذه الحوادث.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة التربية بمقاضاة طالب من طلبتها في المراحل الثانوية في حادثة غير مسبوقة.