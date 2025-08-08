قاتل نساء متسلسل في تركيا.. ما قصته؟

يواجه شاب عراقي محكوم بالسجن المؤبد في تركيا بعدما أدين بقتل مواطنته وصديقته قبل 4 سنوات، تهمة جديدة حول مسؤوليته عن قتل شابة تركية اختفت قبل 7 سنوات في ظروف غامضة.

وتصدرت صورة أمجد محسن محمد، محطات التلفزة وباقي وسائل الإعلام التركية، بعد أن قادت تحقيقات جديدة في ملفه، لشكوك وأدلة قد تدينه في مقتل صديقته التركية "أمينة أوزكايا" (23 عاماً) التي اختفت عام 2018 ولم يعثر على أثر لها منذ ذلك الحين.

كما أبدت شابة ألمانية تقيم في ولاية أنطاليا بجنوب تركيا، وكانت على علاقة بالقاتل لفترة من الوقت، خوفاً خلال حديثها عنه، ووصفته بأنه مختل عقلياً ولا يمكنها تذكره دون الشعور بقشعريرة في جسمها.

ويقضي محمد حكماً بالسجن المؤبد منذ العام 2021، عندما أدانته المحكمة بقتل صديقته ومواطنته العراقية سالي علي العبود (20 عاماً) وتقطيع جثتها وإخفاء أشلائها عبر رميها في حاويات مختلفة طوال أيام.

لكن تحقيقاً جديداً في بلاغات المفقودين، ضمن فتح دوري لملفاتهم على أمل العثور عليهم، قاد الشرطة التركية للشك بأن محمد قد يكون قد قتل "أمينة أوزكايا" التي اختفت عام 2018، بعدما بينت التحقيقات الجديدة في الاختفاء وجود تواصل كبير بينهما.

ووسعت الشرطة تحقيقاتها في اختفاء "أمينة" لتكتشف بقايا دماء في أرضية إحدى الغرف بالمنزل الذي كان يقيم فيه محمد عام 2018 في فترة اختفاء صديقته التركية التي كانت تزوره في منزله بمدينة "إسكي شيهير".

واستندت الشرطة في اتهامها الجديد لمحمد إلى أنه أرسل مبلغاً من المال لها، ورصدت عدداً كبيراً من الاتصالات بينهما، لكنها تنتظر التقرير الطبي في منشأ كميات الدم الكبيرة في أرضية المنزل التي تم تجديدها دون علم مُلاكه، ولم تكتشفها الشرطة في التحقيقات الأولى قبل 7 سنوات.

ونفى محمد تلك الاتهامات، وقال إنه تعرف على أمينة خلال وجوده في مدينة "أورفا" عندما كانت تدرس في جامعتها الحكومية، حيث كان يُدرسها اللغة الإنجليزية التي يتقنها، وكانت تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لتصبح ممثلة سينمائية، عندما انقطعت أخبارها.

وقادت التحقيقات الجديدة، الشرطة إلى شابة ألمانية الجنسية، كانت إجابتها حول شخصية محمد الذي ارتبطت به سابقاً، دافعاً للاعتقاد بأنه قاتل متسلسل، لكن لم تتم إدانته بعد بجريمة القتل الثانية لصديقته التركية أمينة بينما نجت الصديقة الألمانية.

وكانت الشابة العراقية سالي تقيم في "إسكي شيهير" عام 2021 مع عائلتها، عندما اختفت، ولم تعثر الشرطة على جثمانها حتى اليوم، لكن المحكمة أدانت محمد بقتلها، وعزت اختفاء الجثة لتقطيعها ورميها في حاويات مختلفة.

ويقيم أمجد محسن محمد في تركيا منذ العام 2017، وقد ترك زوجته وابنته في العراق قبل استقراره في أورفا ومن ثم الانتقال إلى إسكي شيهير، وتقول وسائل الإعلام التركية إنه متخصص بالعلاج الطبيعي.