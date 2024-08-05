في واقعة صادمة أثارت غضبًا واسع النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، أقدم شاب يبلغ من العمر 36 عامًا على هتك عرض طفل صغير، 7 سنوات، داخل أحد مساجد محافظة بني سويف.

وأفاد شهود عيان عقب انتهاء صلاة الجماعة، بأنهم فوجئوا بطفل يبكي، وعندما سألوه عن سبب بكائه روى لهم تعرضه لعملية هتك عرض من قبل شاب داخل حمام المسجد.

وبناءً على أقوال الطفل، تتبعت السلطات خط سير المتهم عن طريق كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد، وألقت القبض على الشاب الذي ادعى أنه يعاني من مشاكل نفسية.

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وتبين من تحريات المباحث أنها ليست الواقعة الأولى للشاب، حيث سبق أن قام بواقعتين قبل ذلك في العامي 2015 و2016، وحُرِّر محضر بهما.

وأمرت النيابة العامة في بني سويف بالتحفظ على المتهم، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي كذلك لبيان ما تعرض له من اعتداء جنسي.