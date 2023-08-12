إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية مسروقة بيعت في أمريكا

قالت إيطاليا إنها استردت 266 قطعة أثرية من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو كانت شبكة دولية لتهريب الآثار قد نقلتها وباعتها هناك في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وتشمل القطع، التي يعود أقدمها إلى القرن التاسع قبل الميلاد أعمالا تنتمي إلى حقب الحضارة الإترورية واليونان الكبرى والإمبراطورية الرومانية.

وورد في بيان لوحدة متخصصة في قوات الدرك الإيطالية (الكارابينيري)، أن استعادة القطع تمت بفضل تعاون بين السلطات القضائية الإيطالية والأمريكية.