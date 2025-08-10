والدة مالكولم جمال وارنر تكشف عن تفاصيل وفاته غرقا (صور)

تحدثت باميلا، والدة الممثل الراحل مالكولم جمال وارنر، للمرة الأولى منذ وفاته المأساوية في يوليو 2025، مؤكدة أن ابنها "لم يعانِ" وأنه "كان في سلام" عند وفاته، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر حساب إنستغرام تم تحويله لصفحة تخلد ذكراه.

وتوفي نجم مسلسل "ذا كوسبي شو" عن عمر يناهز 54 عامًا في الـ20 من يوليو، أثناء قضاء عطلة عائلية في كوستاريكا، بعد أن جرفته تيارات بحرية قوية أثناء السباحة على شاطئ في منطقة ليمون. ورغم محاولة الموجودين في الموقع إنقاذه، ووصول فرق الصليب الأحمر الكوستاريكي، فإنه تم إعلان وفاته في المكان.

وأكدت السلطات أن الشاطئ لم يكن يضم منقذين، وأن الغرق وقع بسرعة كبيرة. وقد تم تسجيل سبب الوفاة رسميًّا على أنه "الاختناق بسبب الغمر بالماء".

وفي البداية، أُشيع أن ابنته البالغة من العمر 8 سنوات كانت برفقته في المياه، لكن لاحقًا أوضحت السلطات أنها كانت على الشاطئ ولم تتعرض لأي خطر.

وفي رسالتها المؤثرة، وصفت باميلا ابنها بأنه رجل طيب ومحب، يمتلك قلبًا كبيرًا للبشرية. وقالت: "كان عاشقًا لسحر التمثيل، دائم التعلم وتطوير نفسه"، مشيدة بتفانيه في عمله الفني ومشواره في التحول الذاتي ومساعدة الآخرين.

وأشارت إلى أن مالكولم لم يكن فقط ممثلًا بارعًا حصل على ترشيحات لجوائز غرامي وفاز بإحداها، بل كان أيضًا معلمًا، ومدربًا، وشريكًا في الأعمال، وصديقًا حقيقيًّا.

واختتمت رسالتها قائلة: "احتفظوا بالقرب من الجزء الذي لامس حياتكم من حياة مالكولم... فبذلك تبقون روحه حيّة داخلكم، تغذيكم بالسلام، والحب، والفرح، والنور الذي كان يجسده طوال حياته".





