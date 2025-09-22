محمد لطفي يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة تعرضه لوعكة صحية

شهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا بعد تداول أنباء عن تعرض الفنان المصري محمد لطفي لوعكة صحية اضطرته لمغادرة مهرجان بورسعيد السينمائي.

وقال محمد لطفي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه حضر فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، نافيا، ما تم تداوله بشأن تعرضه لوعكة صحية جملة وتفصيلا، مؤكدا على أنه غادر المكان لارتباطه بمواعيد فنية، معلقا بالقول: "الحمد لله صحتي كويسة".

أوضح الفنان المصري أنه تفاجأ خلال عودته إلى القاهرة باتصالات هاتفية من أصدقائه ومعارفه يخبرونه بما نُشر عنه؛ ما تسبب في انزعاجه هو وأسرته. وأشار إلى أنه كان متجها لتصوير عمل فني، إلا أنه تم تأجيل الموعد.

وأضاف لطفي أنه نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهوره ومحبيه، نافياً ما أشيع عن تعرضه لوعكة صحية، قبل أن يتواصل معه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لحذفه بسبب ما أثاره الفيديو من استياء وغضب لدى البعض.

وعن مشاركته في أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني المقبل، أكد لطفي أنه يتمنى المشاركة، موضحا أنه لم يُعرض عليه أي عمل حتى الآن.

يُذكر أن محمد لطفي كان شارك في موسم رمضان الماضي بعدة أعمال، منها مسلسل "80 باكو" مع هدى المفتي، رحمة أحمد، انتصار، دنيا سامي، إنعام سالوسة، وليد المغازي، وخالد مختار، تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.

كما قدم مسلسلات "الحلانجي" مع محمد رجب، و"الغاوي" مع أحمد مكي، و"شهادة معاملة أطفال" مع محمد هنيدي، بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في مسلسل "سيد الناس"مع عمرو سعد.