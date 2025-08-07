بعد تصدر المشاهدات.. "إلا الطلاق" يعيد دينا الشربيني للدراما التشويقية

شهدت الساحة الدرامية عودة قوية للفنانة دينا الشربيني من خلال مسلسلها الجديد "إلا الطلاق"، الذي استطاع أن يلفت الأنظار سريعًا، ويتصدّر قوائم المشاهدة خلال أيام قليلة من طرحه على منصة "شاهد".

ووفقًا للتصنيفات الحديثة، احتل العمل المركز الثالث ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع محتواه وقصته.

ويمثل "إلا الطلاق" خروجا واضحا لدينا الشربيني عن النمط الكوميدي والدراما الاجتماعية الخفيفة التي قدمتها في أعمالها الأخيرة، لا سيما مسلسل "كامل العدد" بأجزائه التي عُرضت في مواسم رمضان السابقة. وفي هذا العمل الجديد، تعود الشربيني إلى الدراما التشويقية.

والمسلسل مكوّن من 10 حلقات تم طرحها كاملة على المنصة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول زوجين تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعد حادث صادم يؤدي إلى تورطهما في جريمة قتل غامضة.

ويتناول "إلا الطلاق" قضية الخيانة الزوجية من منظور مختلف، حيث يضع الطرفين وجها لوجه أمام تداعيات أفعالهما، ويكشف تدريجياً عن خيوط جريمة معقدة تعصف بمصير العلاقة بينهما.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، على رأسهم إياد نصار ودينا الشربيني، إلى جانب سلمي أبو ضيف، التي تظهر كضيفة شرف محورية في الأحداث، وصفاء الطوخي، إضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.

والعمل من تأليف ورشة "سرد" تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، وقد نال إشادات واسعة على مستوى السرد البصري والإيقاع السريع للأحداث.

ويُعد "إلا الطلاق" بمثابة محطة فنية جديدة لدينا الشربيني، التي أثبتت مجددًا قدرتها على التنقل بين الأنماط الدرامية المختلفة، وكان آخر أعمالها قبل هذا المسلسل هو الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركت في بطولته إلى جانب شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، وتميم عبده.