فرنسا.. انطلاق محاكمة مسؤول سينمائي بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنه بالمعمودية

بدأت الجمعة محاكمة رئيس المركز الوطني الفرنسي للسينما دومينيك بوتونا؛ بتهمة الاعتداء جنسياً على ابنه بالمعمودية، وهي قضية يعتبرها البعض رمزاً لإفلات مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية من العقاب في أوساط الفن السابع، ومن المفارقات أن المتهم معني بتنظيم مكافحة الاعتداءات الجنسية والتمييز.

ويُحاكم بوتونا في دعوى من ابنه بالمعمودية الذي اتهمه بالاعتداء عليه جنسياً خلال وجودهما في اليونان في أغسطس 2020، وكان المدّعي يومها في التاسعة عشرة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأمام محكمة نانتير قرب باريس، قال الشاب إن بوتونا، 54 عاما، الذي لا تربطه به أي صلة قرابة، "أكثر من مجرّد عرّاب"، كان يأتي ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا إلى منزل والديه.