40 مصمماً عربيا يكتسحون عالم "الموضة العالمية"..تعرف على أبرزهم

كشفت مجلة "فوربس" بنسختها المخصصة للشرق الأوسط، عن 40 مصمم أزياء عربيا، ساهموا بارتقاء حضور المنطقة في مجال صناعة الموضة العالمية.

وأصبح هؤلاء المصممون أسماءً مشهورة عالميا بعد تعاملهم مع أهم النجمات والمشاهير، وبعد بروز تصاميمهم على السجادة الحمراء في أهم المهرجانات الدولية.

وهيمن المصممون اللبنانيون، على القائمة، بينما برز عدد من المصممين من مصر وسوريا والعراق والسعودية وتونس والجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

هنا نعرض 5 مصممين من قائمة الـ40 الذين حققوا شهرة عالمية في عالم الموضة:

إيلي صعب - لبنان

علّم صعب نفسه الخياطة قبل سن العاشرة، وأطلق علامته التجارية التي تحمل اسمه عام 1982 في سن الثامنة عشرة. وفي عام 1997، أصبح صعب أول مصمم غير إيطالي يتم قبوله في لجنة حكم أسبوع الموضة في ميلانو، ليصبح عضوًا في Chambre Syndicale de la Haute Couture في عام 2002.

اكتسب شهرة عالمية بعد أن ارتدت نجمة هوليوود هالي بيري أحد تصميماته في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2002. ولاحقا برزت تصاميمه على أهم المشاهير والنجمات بينهن الملكة رانيا وجنيفر لوبيز وبيونسيه وأخريات.

وتوسعت أعمال صعب إلى ما هو أبعد من الأزياء الراقية، حيث قدم مجموعات الملابس الجاهزة والعطور وأزياء الأطفال وحتى التصميمات المنزلية الداخلية.

رامي العلي - سوريا

أسس العلي دار رامي العلي للأزياء الراقية في دبي عام 2001، بعد تخرجه في كلية الفنون الجميلة في دمشق عام 1995. وحقق انطلاقته في عام 2009 عندما دُعِي إلى حضور أسبوع الموضة في روما، وعرض مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2012 على تقويم أسبوع الموضة الراقية الرسمي.

في يناير 2012، ظهر للمرة الأولى في أسبوع الموضة الراقية في باريس. ومنذ ذلك الحين، عمل مع المهندس المعماري الإسباني كارميلو زابولا لبرنامج التصميم والحرف اليدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في إكسبو 2020 دبي.

كما تعاون العلي مع علامة "تشارلز آند كيث"، ورويال جيت، وبلغاري، وكارتييه، وكان لديه عملاء مثل بيونسيه، وشانيل إيمان، وإيفا لونغوريا، وكيلي رولاند، وكاري أندروود، وناعومي كامبل.

علي القروي - تونس

ولد في تونس وهو مصمم أزياء راقية مقيم في الإمارات العربية المتحدة. أسس شركته في عام 2012 ومنذ ذلك الحين صمم أزياء لمشاهير مثل بيونسيه وفان بينج بينج وجيسيكا ألبا وإليسا وناعومي كامبل.

نال القروي شهرة واسعة بعد أن كشفت زوجة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، جورجينا، بحفل Joy Awards الذي أقيم في الرياض، أن التصميم المميز الذي ظهرت به من توقيع صديقها المصمم علي القروي، مشيدة بموهبته.

زينة زكي - العراق

أطلقت زكي علامتها التجارية في عام 2003 في الإمارات العربية المتحدة، واليوم لها حضور في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الصعيد الدولي.

عُرضت مجموعات زكي في أسبوع الموضة في دبي، وشوهدت على المشاهير، بمن في ذلك ديمي لوفاتو ودرة زروق وإيفا لونجوريا وميل بي.

وتُباع تصاميم زكي في البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أهم مواقع تسوق العلامات الفاخرة عبر الإنترنت.

سلمى بن عمر - المغرب

تصمم بن عمر القفاطين المغربية، وتتضمن مجموعاتها القفاطين المصنوعة حسب الطلب وقطع التصميم المحدودة.

تمزج سلمى رؤيتها الفنية بين التراث والحداثة لخدمة الاندماج المغربي.

ارتدت العديد من النجمات قفاطين بن عمر، بمن في ذلك أصالة نصري وياسمين صبري.

عبير العتيبة - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت العتيبة علامتها التجارية SemSem عام 2015 عبر منصة العمل الخيري لدعم الجهود الخيرية التي تركز على تمكين المرأة.

ارتدت نجمات عالميات من تصاميمها، بمن في ذلك بليك ليفلي، ونيكي هيلتون، وحليمة وكنزة فوراتي، وجيجي حديد وسينثيا إيريفو.

تُباع تصاميم العتيبة عبر أهم مواقع بيع العلامات الفاخرة عبر الإنترنت، حيث نالت شهرة واسعة.