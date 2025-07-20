بعد تبرعها بكليتها لسيلينا غوميز.. فرانسيا رايسا تدعم جاستن بيبر

أثارت فرانسيا رايسا تكهنات جديدة حول صداقتها مع سيلينا غوميز بعد أن نشرت مقطع فيديو على إنستغرام تضمن أغنية جاستن بيبر الجديدة "Daisies"، التي كرم فيها زوجته هايلي بيبر.

واستخدمت رايسا الأغنية كخلفية لمشاهد من كواليس ظهورها في برنامج Celebrity Family Feud، حيث شاركت مع فريقها للعب من أجل منظمة غير ربحية تدعم مرضى السرطان تُدعى "The Breasties".

وفي تعليقها، احتفلت فرانسيا بالفوز وأكدت على أهمية المشاركة بالنسبة لها، كاشفة أن الحلقة تم تصويرها قرب عيد ميلاد صديقتها الراحلة سوبانا. ورغم أن المنشور كان مؤثراً، لاحظ المعجبون اختيار الأغنية وبدأوا بالتكهنات حول الرسائل الضمنية، خاصة وأن سيلينا غوميز، صديقة فرانسيا السابقة المقربة، لم تُذكر بأي شكل.

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لاحقًا، أعاد جاستن بيبر نشر محتوى فرانسيا في قصصه على إنستغرام، مما زاد من الضجة. وفسّر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الخطوة كدليل ضمني على الدعم، وزادوا من الشائعات التي تفيد بأن رايسا قد تكون تقربت أكثر إلى بيبر بدلاً من سيلينا غوميز.

وتزداد التكهنات سخونةً بالنظر إلى التاريخ المعقد بين رايسا وغوميز. ففي عام 2017، خطفت رايسا الأضواء عندما تبرعت بكليتها لسيلينا، منقذةً حياتها. وعلى الرغم من هذه الصلة العميقة، فقد ابتعدتا علنًا، مع قلة التفاعل بينهما وانتشار شائعات عن وجود خلافات منذ سنوات. وكلاهما قلل من أهمية هذه الشائعات، لكن غياب الألفة الواضحة بينهما يبرز تباعدهما.

الآن، مع تبني فرانسيا لأغنية مرتبطة بشدة بنجم سابق لسيلينا غوميز، يتساءل المعجبون عما إذا كان هذا الصمت بينهما يشير إلى نهاية نهائية لصداقتهما، أم أنه مجرد فصل جديد في علاقة معقدة بينهما.