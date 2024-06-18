مشهد يبرّد القلوب.. زوج مسن يقي زوجته حرارة الطقس خلال الحج (فيديو)

خطف مقطع فيديو لأحد الحجاج الذين يؤدون المناسك في المشاعر المقدسة هذه الأيام، الأضواء بعدما أظهر زوجاً مسناً يحاول حماية زوجته من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

وأظهر الفيديو الزوج الذي تقدم به العمر، لكنه يستجمع قواه ليثبت كيساً من الثلج على رأس زوجته ليبرد قليلاً عليها حرارة الطقس، في أجواء قاربت فيها درجة الحرارة من الـ 50 درجة مئوية.

وسرعان ما تدخل أحد رجال الأمن القريبين في المكان، وقرر التكفل بمهمة تثبيت كيس الثلج على الحاجة التي بدا عليها التعب والإرهاق.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع الفيديو تحت عنوان آية قرآنية كريمة نصها "وجعلنا بينكم مودةً ورحمة"، قبل أن تضيف موضحةً "بعينين وجلتين ".. زوج يرعى زوجته ويخفف عنها حرارة الشمس".