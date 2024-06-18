مشهد يبرّد القلوب.. زوج مسن يقي زوجته حرارة الطقس خلال الحج (فيديو)
خطف مقطع فيديو لأحد الحجاج الذين يؤدون المناسك في المشاعر المقدسة هذه الأيام، الأضواء بعدما أظهر زوجاً مسناً يحاول حماية زوجته من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.
وأظهر الفيديو الزوج الذي تقدم به العمر، لكنه يستجمع قواه ليثبت كيساً من الثلج على رأس زوجته ليبرد قليلاً عليها حرارة الطقس، في أجواء قاربت فيها درجة الحرارة من الـ 50 درجة مئوية.
وسرعان ما تدخل أحد رجال الأمن القريبين في المكان، وقرر التكفل بمهمة تثبيت كيس الثلج على الحاجة التي بدا عليها التعب والإرهاق.
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع الفيديو تحت عنوان آية قرآنية كريمة نصها "وجعلنا بينكم مودةً ورحمة"، قبل أن تضيف موضحةً "بعينين وجلتين ".. زوج يرعى زوجته ويخفف عنها حرارة الشمس".
ويعد ارتفاع درجة الحرارة في المشاعر المقدسة من أكبر التحديات لنحو 1.8 مليون حاج يؤدون المناسك هذا العام وسط دعوات متواصلة من القائمين على الحج بعدم التخلي عن المظلات وشرب المياه وعدم الخروج من المخيمات دون اضطرار.
وتتوفر خدمات التكييف في مخيمات الحجاج بينما ينتشر رذاذ الماء في كل المشاعر ويتولى متطوعون في كل مكان تقديم المياه الباردة وأكياس الثلج للحجاج.
كما تنتشر المراكز الصحية والأطباء والمسعفون في كل مكان لتقديم المساعدة لأي محتاج من الحجاج الذين يشكل كبار السن عدداً كبيراً منهم.