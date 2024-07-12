انطلقت الدورة الثانية لمهرجان العلمين، الخميس، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي تنظمه مصر على ساحل البحر المتوسط.

ويهدف المهرجان لتشجيع الاستثمار في المدن الساحلية الجديدة وتنشيط السياحة في فصل الصيف.

يقام المهرجان بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار (العالم علمين) ويشمل برنامجه الممتد حتى 30 أغسطس/ آب سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية لفنانين من مصر وخارجها.

وأبرز الفنانين الذين سيحيون حفلات المهرجان محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني وكاظم الساهر وماجدة الرومي.

ويتيح المهرجان الفرصة للالتقاء مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية الشهيرة في العلمين الجديدة أمثال اللبنانية ديانا حداد والمايسترو المصري نادر عباسي وفرقة (طبلة الست) من مصر.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي في الافتتاح المغني مدحت صالح في حلقة من برنامجها (معكم) بعنوان "الغنى مقامات" صورت بمسرح المدينة التراثية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنظمة للمهرجان، قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمرو الفقي في وقت سابق إن المهرجان جذب في دورته السابقة نحو مليون زائر من داخل وخارج مصر، ويهدف إلى مضاعفة هذا الرقم في دورته الثانية من خلال استحداث أنشطة جديدة.

ويتضمن برنامج الدورة الثانية مجموعة من الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية والمسابقات البحرية والألعاب الهوائية مع برنامج خاص للأطفال بعنوان (نبتة) إضافة إلى عرض 6 مسرحيات من بينها مسرحية غنائية كوميدية بعنوان "الشهرة" من إخراج خالد جلال.