حكم بحبس الراقصة العراقية "جوانا الأصيل"
أصدرت محكمة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد حكماً بالحبس لمدة 4 اشهر بحق الراقصة العراقية ياسمين محمد حسين ساجت المعروفة بلقب "جوانا الأصيل"، بتهمة المحتوى الهابط.
وتظهر "جوانا الأصيل" في الملاهي الليلية وتقدم فقرات غنائية ووصلات رقص يتخللها بعض العبارات الخادشة علاوة على ملابسها المثيرة.
وكانت ياسين ساجت قد واجهت حكماً قضائياً آخر بحقها العام الماضي بتهمة المحتوى الهابط أيضاً.
وقال مصدر أمني من فريق "مكافحة المحتوى الهابط" بوزارة الداخلية العراقية لـ "إرم نيوز" إن "الفريق الذي استحدث مؤخراً يقوم بدوره في محاربة أصحاب المحتوى الهابط الذين يثيرون الجدل ويخالفون العادات والتقاليد الاجتماعية والأعراف".
وأضاف أنه يستهدف "من يظهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض الترويج لحسابتهم وكسب نسب المشاهدة، ونعمل من أجل القضاء على هذه الظواهر غير الأخلاقية التي أصبحت تنتشر في البلاد".