حكم بحبس الراقصة العراقية "جوانا الأصيل"

وقال مصدر أمني من فريق "مكافحة المحتوى الهابط" بوزارة الداخلية العراقية لـ "إرم نيوز" إن "الفريق الذي استحدث مؤخراً يقوم بدوره في محاربة أصحاب المحتوى الهابط الذين يثيرون الجدل ويخالفون العادات والتقاليد الاجتماعية والأعراف".

وأضاف أنه يستهدف "من يظهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض الترويج لحسابتهم وكسب نسب المشاهدة، ونعمل من أجل القضاء على هذه الظواهر غير الأخلاقية التي أصبحت تنتشر في البلاد".