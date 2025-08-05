إجلاء سكان بلدةٍ بأكملها في ألمانيا بسبب تسرب غاز

تسبب تسرب غاز في إجلاء جميع سكان البلدة القديمة التاريخية في مدينة باد كامبرج بولاية هيسن الألمانية.

وذكرت السلطات المحلية وفريق الإطفاء في بيان مشترك أن الأنبوب الذي تسرّب منه الغاز تضرر أثناء أعمال ترميم كانت تُجرى في أحد الأقبية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح متحدث باسم السلطات أن عملية الإجلاء شملت نحو 800 شخص، كما تم قطع التيار الكهربائي والغاز عن البلدة القديمة نتيجة الحادث.

وأشار متحدث باسم فريق الإطفاء إلى أن تركيز الغاز في القبو المتضرر كان مرتفعًا للغاية، ما حال دون دخول فرق الإنقاذ إليه في الوقت الحالي، مبيناً أن الخطوة الأولى تتطلب خفض الضغط داخل القبو لخفض تركيز الغاز، حيث إن الفنيين لن يتمكنوا من إصلاح التسرب قبل أن ينخفض التركيز إلى ما دون مستوى الاشتعال.

وجرى إعداد مركز رعاية مؤقت للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في صالة رياضية تابعة لمصحة لإعادة التأهيل، مع توفير حافلات لنقل السكان من متنزه البلدة إلى المركز.

ولم يتضح حتى الآن كم سيستغرق إغلاق المنطقة وجهود الطوارئ. فيما أصدر المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في الكوارث تحذيرًا بمستوى "خطر" نشره على موقعه الإلكتروني.