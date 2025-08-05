الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم: لم نوافق على أي اتفاق جديد
logo
منوعات

إجلاء سكان بلدةٍ بأكملها في ألمانيا بسبب تسرب غاز

إجلاء سكان بلدةٍ بأكملها في ألمانيا بسبب تسرب غاز
تعبيريةالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 3:11 م

تسبب تسرب غاز في إجلاء جميع سكان البلدة القديمة التاريخية في مدينة باد كامبرج بولاية هيسن الألمانية.

وذكرت السلطات المحلية وفريق الإطفاء في بيان مشترك أن الأنبوب الذي تسرّب منه الغاز تضرر أثناء أعمال ترميم كانت تُجرى في أحد الأقبية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح متحدث باسم السلطات أن عملية الإجلاء شملت نحو 800 شخص، كما تم قطع التيار الكهربائي والغاز عن البلدة القديمة نتيجة الحادث.

أخبار ذات علاقة

"تسرب غاز".. إصابة 13 طالباً باختناق جماعي في الأردن

"تسرب غاز".. إصابة 13 طالباً باختناق جماعي في الأردن

وأشار متحدث باسم فريق الإطفاء إلى أن تركيز الغاز في القبو المتضرر كان مرتفعًا للغاية، ما حال دون دخول فرق الإنقاذ إليه في الوقت الحالي، مبيناً أن الخطوة الأولى تتطلب خفض الضغط داخل القبو لخفض تركيز الغاز، حيث إن الفنيين لن يتمكنوا من إصلاح التسرب قبل أن ينخفض التركيز إلى ما دون مستوى الاشتعال.

وجرى إعداد مركز رعاية مؤقت للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في صالة رياضية تابعة لمصحة لإعادة التأهيل، مع توفير حافلات لنقل السكان من متنزه البلدة إلى المركز.

أخبار ذات علاقة

تسرب غازي يخلّف 11 قتيلاً بمنجم في باكستان‎

تسرب غازي يخلّف 11 قتيلاً بمنجم في باكستان‎

ولم يتضح حتى الآن كم سيستغرق إغلاق المنطقة وجهود الطوارئ. فيما أصدر المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في الكوارث تحذيرًا بمستوى "خطر" نشره على موقعه الإلكتروني.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC