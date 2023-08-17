فاكهة التين الشوكي تغزو أسواق عدن

ويشير رئيس مجلس إدارة هيئة البحوث والإرشاد الزراعي في اليمن سابقًا، الدكتور، إسماعيل محرم، في دراسة صادرة قبل عامين، إلى أن المساحة المزروعة في "التين الشوكي" في البلد، تقدّر بحوالي 500 هكتار، دون ما يزرع منها في الأراضي الهامشية.

ويرى أستاذ الفاكهة المساعد بكلية "ناصر" للعلوم الزراعية في جامعة لحج، الدكتور، أحمد بطم بن هيفاء، أن من أبرز أسباب الاهتمام بزراعة نبات التين الشوكي في البلد، يعود إلى تكاليف إنتاجه القليلة.

وأكد بن هيفاء أنه "لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والأسمدة أو مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب حالة الوعي المتنامية بقيمته الغذائية والعلاجية والاقتصادية المهمة، فضلًا عن تحمّله للجفاف، والحرارة المرتفعة، والتربة الفقيرة، ومختلف الظروف القاسية".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن هذا النبات، يتميّز بالوصول إلى مرحلة الإثمار بشكل مبكر، مقارنة مع كثير من أشجار الفاكهة الأخرى، ويصل إلى الإنتاج في العام الثالث أو الرابع من زراعته.

وأشار إلى استخدامات "التين الشوكي" المتعددة، كإنتاج الثمار، واستخراج زيت غالي الثمن من بذوره، إضافة إلى استخدامه كأعلاف للحيوانات، وأسيجة مانعة ومصدّ للرياح، كما تعرف هذه النبتة في تثبيت الكثبان الرميلة، ومكافحة التصحّر.

وتدعو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إلى إيلاء "التين الشوكي" مكانة مهمة، باعتباره سلاحًا فعالاً لمجابهة التغيرات المناخية المستقبلية، إلى جانب ما يمثّله من قيمة غذائية للإنسان والحيوان.