نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأنباء المتداولة بقوة، حول عودتها مرة أخرى لطليقها الفنان حسام حبيب بعد تصاعد الأزمات بينهما مؤخرا.

وأعلنت شيرين في بيان صحفي أنه "لا صحة مطلقًا لما أشيع في هذا الصدد خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية"، مؤكدة أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب.

وشددت على أن مسألة العودة لم تحدث مطلقًا، كما تضمن البيان بشرى سارة لجمهور النجمة المحبوبة تتمثل في قرب استئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء عدد من الحفلات الفنية.

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وأهابت شيرين بالجميع بتحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

وعاشت شيرين عبد الوهاب أزمة حادة في الآونة الأخيرة، شهدت أحداثا متلاحقة، منها تأكيد ناقدة فنية مقربة منها أنها دخلت مصحة نفسية بناءً على نصيحة من شقيقها الذي وقعت بينهما العديد من المشاكل والتصريحات العدائية.

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب داخل الأستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي في الرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.