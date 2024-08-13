فاجأ ممثل بوليوود البارز، شاروخان، جمهوره، بتصرف صادم، عندما وثق مقطع فيديو على السجادة الحمراء سلوكه تجاه رجل مسن.

وظهر نجم بوليوود، وهو يدفع رجلا مسنا على السجادة الحمراء في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، بينما تم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الحادثة غضب شريحة واسعة من محبي النجم الهندي، المتواجد حاليا في سويسرا، حيث تم تكريمه بجائزة Pardo Alla Carriera المرموقة، لمساهماته في السينما.

ووثق الفيديو حضوره، ووقوفه قليلا على السجادة الحمراء أمام الكاميرات، عندما دفع الرجل المسن، وطلب منه التراجع، حيث امتثل الأخير، فيما عاد شاروخان لالتقاط الصور.

وبينما دافع البعض عنه، لافتين إلى أن الرجل المسن "صديق لشاروخان"، وأن تصرفه تجاهه كان من باب الدعابة، قال آخرون إن "شاروخان أظهر عدم احترام، خاصة في مهرجان دولي".

وتركت هذه الحادثة، شكوكا لدى جمهوره، حيث يحظى شاروخان بشعبية كبيرة جدا في الهند، أمام حقيقة أخلاقه وسلوكه، خاصة مع ظهوره الدائم بمظهر "ساحر" أمام جمهوره المتعطش دائما له.