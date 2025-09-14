إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

logo
منوعات

بعد خلافات طويلة.. بوادر مصالحة بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

بعد خلافات طويلة.. بوادر مصالحة بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة
الفنانتان الكويتيتان هيا الشعيبي وإلهام الفضالةالمصدر: منصة إكس
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

يبدو أن طريق الخلافات، الذي استمر لمدة 3 سنوات، بين الفنانتين الكويتيتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، على وشك أن يصل إلى نهايته بعد أن أعلنت الشعيبي، مؤخرًا، موافقتها على التصالح.

وتحدثت هيا الشعيبي في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، عن فكرة التصالح مع مواطنتها إلهام الفضالة.

أخبار ذات علاقة

e20d8d95-8839-47ad-9d01-9fe194822876

مي العيدان وهيا الشعيبي تعلنان تصالحهما بعد 9 سنوات من الخلاف

 وردًا على سؤال إحدى المتابعات، حول إمكانية التصالح مع الفنانة الفضالة، قالت الشعيبي إنها لا تُعارض الصلح، لكنها تشترط أن تكون الفضالة هي صاحبة المبادرة، لأنها مقتنعة ومصرة على أنها غير مخطئة في الخلاف.

وأحدث ردُّ الشعيبي تفاعلًا واسعًا، حيثُ اعتبر البعض أنها تجاهلت الخلاف الواقع بينهما، واعتبروها فرصة للتسامح، وعودة علاقتهما مرة أخرى، وسط إعجاب جمهورها الذي أشاد بعفويتها وصراحتها، وتمنَّى انتهاء الخلاف بينهما بالفعل.

وفي وقت سابق، نفت الفنانة الفضالة حقيقة إقامتها دعوى جديدة ضد مواطنتها الفنانة الشعيبي، بعد تصريح الأخيرة بذلك، مشيرة إلى أن محاميتها الخاصة مريم البحر نفت ذلك.

وطالبت "الفضالة" خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، الشعيبي بعدم الانشغال بها وبأفعالها، مشيرة إلى أنها ستتجاهلها تماماً.

أخبار ذات علاقة

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة

إلهام الفضالة تكشف حقيقة مقاضاتها هيا الشعيبي

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC