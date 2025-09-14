بعد خلافات طويلة.. بوادر مصالحة بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

يبدو أن طريق الخلافات، الذي استمر لمدة 3 سنوات، بين الفنانتين الكويتيتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، على وشك أن يصل إلى نهايته بعد أن أعلنت الشعيبي، مؤخرًا، موافقتها على التصالح.

وتحدثت هيا الشعيبي في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، عن فكرة التصالح مع مواطنتها إلهام الفضالة.

وردًا على سؤال إحدى المتابعات، حول إمكانية التصالح مع الفنانة الفضالة، قالت الشعيبي إنها لا تُعارض الصلح، لكنها تشترط أن تكون الفضالة هي صاحبة المبادرة، لأنها مقتنعة ومصرة على أنها غير مخطئة في الخلاف.

وأحدث ردُّ الشعيبي تفاعلًا واسعًا، حيثُ اعتبر البعض أنها تجاهلت الخلاف الواقع بينهما، واعتبروها فرصة للتسامح، وعودة علاقتهما مرة أخرى، وسط إعجاب جمهورها الذي أشاد بعفويتها وصراحتها، وتمنَّى انتهاء الخلاف بينهما بالفعل.

وفي وقت سابق، نفت الفنانة الفضالة حقيقة إقامتها دعوى جديدة ضد مواطنتها الفنانة الشعيبي، بعد تصريح الأخيرة بذلك، مشيرة إلى أن محاميتها الخاصة مريم البحر نفت ذلك.

وطالبت "الفضالة" خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، الشعيبي بعدم الانشغال بها وبأفعالها، مشيرة إلى أنها ستتجاهلها تماماً.