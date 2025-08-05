مصطفى كامل يكشف الوضع المالي لنقابة الموسيقيين المصرية

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، أن أرصدة النقابة بالبنوك بلغت نصف مليار جنيه، واصفا هذا الإنجاز بـ"الحلم الذي تحقق" بعد سنوات من التحديات والأزمات المالية.

وأوضح كامل أن هذا التحول المالي الكبير يأتي بعد جهود مكثفة هدفت إلى إعادة هيكلة موارد النقابة وتأمين أوضاع أعضائها، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز سيمكن النقابة من توفير مظلة حماية شاملة للعاملين في القطاع، بما يشمل الموسيقيين والعازفين، وليس فقط كبار النجوم.

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ويأتي هذا في ظل جدل واسع طال مصطفى كامل مؤخرا، عقب قرار منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر، على خلفية واقعة قبلة إحدى المعجبات على المسرح، وهي الحادثة التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الانتقادات التي وُجهت إليه، أكد مصطفى كامل أنه استطاع النهوض بالوضع المالي للنقابة بشكل غير مسبوق.

ووجّه النقيب الشكر لأعضاء لجنة العمل، وفي مقدمتهم ،منصور هندي، أحمد العيسوي، ومحمد صبحي، إضافة إلى نقباء الفروع ومجالس إداراتهم، ولجان العمل في المحافظات.

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وأثنى على دور شباب لجنة العمل، وهم أحمد مجدي، وأحمد عبد الفتاح، وأشرف عادل، وأحمد صابر، وأحمد كامل، إلى جانب فرق المفتشين والمناديب الذين تم تعيينهم مؤخرا.

واختتم نقيب الموسيقيين حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق هو بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى "رفعة شأن النقابة والتخلص من عصور الظلام، ومحاربة الفساد والفاسدين".