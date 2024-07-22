تداول نشطاء على مواقع التواصل شروط وضوابط الالتحاق بالكليات الرياضية المصرية، متوقفين عند أحد البنود الذي اعتبروه "صادمًا" و"غريبًا" بحق الطالبات المتزوجات عمومًا، والحوامل منهن بشكل خاص.

وينص البند على ضرورة أن تشمل استمارة التقدم الخاصة بالفتيات بيان "الحالة الاجتماعية"، وفي حال كانت الطالبة متزوجة، توقع على إقرار يتضمن أن أداء اختبارات اللياقة البدنية يؤثر في حياتها وحياة الجنين.

وطبقًا للشرط غير المألوف، فإنه حال أداء الطالبة لهذه الاختبارات تتحمل المسؤولية الكاملة بشأن صحتها وصحة جنينها.

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وجاء البند ضمن قرارات جديدة أصدرها المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات بشأن دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024- 2025 والذي تضمن عددًا من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وإرشادات عامة للطلاب.

وأكد نشطاء من خريجي كليات التربية الرياضية أن اختبارات القبول تتضمن عمومًا اختبارات عملية قد لا تناسب المرأة في فترة الحمل، مثل: القفز من منصة مرتفعة في حمام سباحة، والجري.