مصر.. ولادة نادرة لطفل مصاب بمتلازمة "الطفل الشمعي" (صور)

في حالة طبية نادرة، أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الدكتور سامح العشماوي، عن نجاح فريق طبي بمستشفى سنورس المركزي في إجراء عملية ولادة قيصرية لطفل وُلد مصابًا بمتلازمة "الطفل الشمعي"، وهي من الحالات الجلدية النادرة التي تُعد خطيرة.

وجاءت الأم الثلاثينية إلى المستشفى بحالة طارئة بعد تمزق كيس الحمل، وكانت في الأسبوع الـ38 من الحمل ولديها سوابق في الولادة القيصرية؛ ما استدعى تدخلا سريعا لإنقاذها وإنقاذ الجنين.

وتم تشخيص الحالة من قبل الطبيبة سماح عبد الغني، المقيمة في قسم النساء والتوليد، ليُتخذ قرار بإجراء جراحة قيصرية فورية.

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وتم التنسيق مع الدكتور أحمد روبي، أخصائي التخدير ومدير العمليات، لتنفيذ العملية التي نجحت دون مضاعفات.

ووُلد الطفل مصابا بمتلازمة "الطفل الشمعي" بدرجة متوسطة، لكن حالته استقرت، مع تنفس ونبض طبيعيين.

وتم اتخاذ قرار بإبقائه تحت المراقبة الطبية وعرضه على أخصائي جلدية لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.

وأشاد العشماوي بجهود الفريق الطبي، معتبرًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة كوادر مستشفيات الفيوم وجهوزيتها للتعامل مع الحالات المعقدة.