جهود حثيثة لإنقاذ مستكشف أمريكي عالق داخل كهف في تركيا

يسابق أكثر من 150 رجل إنقاذ الزمن، اليوم الخميس، للوصول إلى أمريكي أصيب بالإعياء وعلِق على عمق 1000 متر تحت الأرض في كهف كان يستكشفه جنوب تركيا.

وصرح اتحاد الكهوف التركي (توماف) في بيان بأن مارك ديكي، البالغ من العمر 40 عامًا، كان في مهمة دولية لاستكشاف كهف موركا في جبال طوروس عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.

وقال بولنت جينتش رئيس الاتحاد لـ"رويترز": "تساعد عدة فرق دولية، تشمل كرواتيين وإيطاليين في العمليات، الرجل على عمق 1000 متر تقريبًا، وهم يقسمون عملية الصعود إلى 7 أقسام".