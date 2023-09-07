جهود حثيثة لإنقاذ مستكشف أمريكي عالق داخل كهف في تركيا
يسابق أكثر من 150 رجل إنقاذ الزمن، اليوم الخميس، للوصول إلى أمريكي أصيب بالإعياء وعلِق على عمق 1000 متر تحت الأرض في كهف كان يستكشفه جنوب تركيا.
وصرح اتحاد الكهوف التركي (توماف) في بيان بأن مارك ديكي، البالغ من العمر 40 عامًا، كان في مهمة دولية لاستكشاف كهف موركا في جبال طوروس عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.
وقال بولنت جينتش رئيس الاتحاد لـ"رويترز": "تساعد عدة فرق دولية، تشمل كرواتيين وإيطاليين في العمليات، الرجل على عمق 1000 متر تقريبًا، وهم يقسمون عملية الصعود إلى 7 أقسام".
وأردف جينتش، قائلًا: "إنهم يتوقعون أن تستغرق (عمليات الإنقاذ) 10 أيام، لكنها قد تستغرق وقتًا أقل إذا تحسن الرجل أو وقتًا أطول إذا ساءت حالته"، مضيفًا أن حالة ديكي تحسنت، وأصبح الآن قادرًا على الوقوف بمفرده.
وقال الاتحاد إنه تم تجهيز خط هاتفي كي يصل إلى عمق 1040 مترًا، وإن رجال الإنقاذ الكرواتيين يعدون نظام اتصالات إضافيًا كبديل.
وذكر أن المسعفين في الموقع سيقررون ما إذا كان من الممكن إخراج ديكي دون محفة.
وأظهرت لقطات من عملية الإنقاذ فرقًا تركية ودولية وهي تعد الخيام والأسلاك خارج الحفرة، وهي ثالث أكبر حفرة في تركيا وارتفاعها 2140 مترًا.