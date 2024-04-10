شاهد.. "الفلك الدولي" ينشر الصورة الأولى لهلال شوال

وأوضح المركز أن اللقطة كانت في تمام الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت الإمارات، ويظهر فيها بُعد القمر عن الشمس 7.5 درجات، مؤكدا أنه تم تصوير الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

وأعلن المركز الأحد الماضي، عن أن رؤية هلال شهر شوال الاثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، لكنها ممكنة الثلاثاء بالعين المجردة.