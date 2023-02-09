مصر تفتتح مقبرة عمرها 4000 عام بالأقصر

وتتكون المقبرة من واجهة وممر يؤدي إلى مقصورة للقرابين بها كوة لوضع تمثال المتوفى، كما يوجد بها بئر للدفن بآخره حجرة للدفن بها تابوت.

وقال ياسين: "هذه الغرفة هي الوحيدة المزينة بالمقبرة، حيث رسمت جدرانها بطريقة مميزة نفذت بالطلاء على قاعدة من الجبس الجيري".

وتقول البعثة الأثرية المصرية البولندية إن مقبرة ميرو كانت معروفة منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفي عام 1996 نظف فريق من خبراء الترميم الإيطاليين بعض اللوحات على جدرانها.

وورد في بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أن أبرز المسؤولين في مصر من عصر الدولة الوسطى مدفونون في جبانة شمال العساسيف.