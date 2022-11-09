بيع ألماسة وردية مقابل 28.8 مليون دولار

قالت دار كريستيز للمزادات إن أكبر ألماسة وردية على شكل كمثرى(إجاصة)، تُطرح في مزاد على الإطلاق، بيعت مقابل 28.4 مليون فرنك سويسري (28.8 مليون دولار) في مزاد نظمته الدار لمجوهرات نادرة الثلاثاء.

وكانت قيمة الألماسة، التي تزن 18.18 قيراط، قد قُدرت قبل المزاد بما يتراوح بين بين 25 مليونا و35 مليون دولار.

وأكبر ألماسة وردية زاهية بيعت في مزاد من تنظيم دار كريستيز كانت تزن 18.96 قيراط وبيعت مقابل 50.4 مليون دولار في عام 2018، وهو سعر قياسي عالمي للقيراط الواحد من الألماس الوردي في مزاد.

(الدولار = 0.9865 فرنك سويسري)