تحت تأثير المخدرات.. أم تقتل رضيعها طعناً في أستراليا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة تُدعى جاسينتا بيث سيلز، تبلغ من العمر 31 عامًا، بعد العثور على طفلها البالغ 7 أشهر مقتولًا بطعنات سكين داخل منزل العائلة في بيرث، غرب أستراليا.

وبحسب الشرطة، فقد استُدعيت قوات الأمن إلى المنزل، حيث وُجد الرضيع مصابًا بجراح قاتلة نتيجة "حادث عنف أسري"، فيما كانت سيلز تحت تأثير المخدرات وقت الحادث.

أخبار ذات علاقة مصر.. التحريات تكشف جريمة قتل "مروعة" في المنوفية

ونُقلت الأم بداية إلى المستشفى ثم وُضعت قيد الاحتجاز، وفقاً لصحيفة "ميرور".

وأثناء مثولها أمام المحكمة، ظهرت سيلز منهارة وتبكي، وأقرت بتهمة القتل بعدما وُجهت إليها رسميًا.

وقالت شبكة "ABC News" إن المتهمة قضت أغلب الجلسة وهي تنظر إلى الأرض.

ووصف مفوض شرطة غرب أستراليا، العقيد بلانش، موقع الحادث بأنه "صادم ومؤلم للغاية"، وأضاف أن المشهد سيبقى محفورًا في ذاكرة رجال الشرطة المشاركين طوال حياتهم المهنية.

أخبار ذات علاقة على طريقة "باب الحارة".. سرقة ذهب تنتهي بجريمة قتل في تركيا

وأشار العقيد إلى أن عدداً من أقارب الطفل كانوا متواجدين داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، من بينهم رجل وامرأة وشاب.

من جانبه، وصف رئيس وزراء الولاية روجر كوك الحادث بـ"المروع"، معربًا عن تعاطفه مع كل من تأثر بهذه المأساة، وشكر فرق الطوارئ على شجاعتهم في التعامل مع المشهد.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في محكمة ستيرلنغ جاردنز بتاريخ 20 أغسطس.