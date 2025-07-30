أنغام تفوّض محمود سعد بكشف تفاصيل مرضها

كشفت تصريحات الإعلامي المصري محمود سعد، الصديق المقرّب للفنانة أنغام، عن تفاصيل حالتها الصحية الحقيقية، بعد موجة القلق التي اجتاحت جمهورها، إثر سفرها المفاجئ إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أوضح سعد أن أنغام فوضته بإعلان طبيعة حالتها الصحية احترامًا لجمهورها، بعد أن أقلقه عدم ردّها على اتصالاته، لتعود لاحقًا وتطمئنه بنفسها وتطلب منه نقل الحقيقة، في ظل انتشار الشائعات.

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وبيّن سعد أن أنغام خضعت لعملية دقيقة عبر المنظار من خلال الفم، لاستئصال كيس دهني حميد كبير الحجم من البنكرياس.

تمكّن الأطباء من إزالة الجزء الأكبر منه، بينما لا يُمثل الجزء المتبقي خطرًا مباشرًا، لكنه يستدعي متابعة طبية منتظمة.

وأشار إلى أن أنغام تتجاوب حاليًا مع العلاج بشكل جيد، وأنها بدأت تتناول الطعام والشراب تدريجيًا، رغم شعورها ببعض الآلام في منطقتي الكتف والظهر.

كما طمأن جمهورها بأن حالتها لا تستدعي جراحة أخرى حاليًا، وأن خروجها من المستشفى مُتوقّع خلال أيام، حسب تقييم الفريق الطبي.

وأكّد محمود سعد أن الفنانة أنغام شعرت بالخوف في بداية الأمر، لكنها الآن مطمئنة بعد وضوح تفاصيل وضعها الصحي، نافيًا بشدة صحة ما تردد عن إصابتها بسرطان الثدي، وموضحًا أن الجراحة التي أجرتها كانت مرتبطة فقط بالبنكرياس.

واختتم سعد حديثه بالإشارة إلى أن هذه الأزمة الصحية لن تعيق نشاط أنغام الفني في المرحلة المقبلة، داعيًا جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل، ومشددًا على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تمس الحياة الشخصية أو الصحية للفنانين.