قتلى وجرحى بانهيار مبنى في جزيرة جاوة الإندونيسية

أعلنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الأحد، سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء انهيار مبنى في جزيرة جاوة.

وقال مسؤول وكالة الوقاية من الكوارث، موشاماد آدم حمداني، إن 84 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا، مشيرًا إلى عدم وجود أي مفقودين حتى الآن.

وكان نحو 100 شخص، أغلبهم من النساء، يحضرون تلاوة للقرآن في المبنى بمنطقة بوجور غربي جاوة لإحياء ذكرى المولد النبوي، حين انهار المبنى فجأة.

وبحسب الشهادات الأولية، قد يكون سبب الانهيار تجاوز عدد الحضور الطاقة الاستيعابية للمبنى، وفقًا لحمداني، بحسب "فرانس برس".

ويثير التهاون في الالتزام بمعايير البناء مخاوف جدية بشأن سلامة المباني في إندونيسيا.