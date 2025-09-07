logo
منوعات

قتلى وجرحى بانهيار مبنى في جزيرة جاوة الإندونيسية

قتلى وجرحى بانهيار مبنى في جزيرة جاوة الإندونيسية
فرق إنقاذ إندونيسيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 1:31 م

أعلنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الأحد، سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء انهيار مبنى في جزيرة جاوة.

وقال مسؤول وكالة الوقاية من الكوارث، موشاماد آدم حمداني، إن 84 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا، مشيرًا إلى عدم وجود أي مفقودين حتى الآن.

وكان نحو 100 شخص، أغلبهم من النساء، يحضرون تلاوة للقرآن في المبنى بمنطقة بوجور غربي جاوة لإحياء ذكرى المولد النبوي، حين انهار المبنى فجأة.

وبحسب الشهادات الأولية، قد يكون سبب الانهيار تجاوز عدد الحضور الطاقة الاستيعابية للمبنى، وفقًا لحمداني، بحسب "فرانس برس".

ويثير التهاون في الالتزام بمعايير البناء مخاوف جدية بشأن سلامة المباني في إندونيسيا.

أخبار ذات علاقة

تشييع ضحايا حادث المنوفية

عنف وضرب بالكرباج.. أجواء غريبة في احتفالات المولد النبوي بمصر (فيديو إرم)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC